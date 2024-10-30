logo

BTC/USD

72473.04

ETH/USD

2660.44

LTC/USD

72.09

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бегство из ВСУ: как преодолеть дезертирство
commentss НОВОСТИ Все новости

Бегство из ВСУ: как преодолеть дезертирство

В Украине выросло количество случаев СОЧ

30 октября 2024, 23:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Дезертирство и самовольное оставление воинской части – это одно из последствий проваленной мобилизации и толерантности к уклонистам, считает офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Бегство из ВСУ: как преодолеть дезертирство

В ВСУ увеличилось количество случаев СОЧ. Фото из открытых источников

"Начали активно заявлять об увеличении количества СОЧ в воинских частях. Странно, что только сейчас об этом заговорили. СОЧ стало закономерностью после проваленной мобилизации, потому что уклонисты уже стали нормальными мужчинами, а СЗЧ — это просто один из квестов, который должен пройти человек, что-то на уровне бегства от ТЦК. Это уже стало нормой на уровне публичной морали. Нужно менять все кардинально", — заявил военнослужащий с позывным "Алекс".

Офицер ВСУ считает, что одним из способов уменьшения случаев СОЧ могла бы стать ликвидация бюрократии при переводе из одной бригады в другую.

"Я понимаю, что многие пытаются переводиться с фронта в тыл. Но просто маразм, когда человек упирается в бюрократию, потому что хочет перевестись из одной боевой бригады в другую боевую бригаду. Человек не хочет реализовывать свой потенциал в одной части, но и не может сделать это в другой", — подчеркнул он.

Офицер ВСУ отметил, что механизм освобождения от уголовной ответственности за СОЧ и дезертирство начинает работать. Благодаря декриминализации статьи на первый случай СОЧ многие военные видят в этом способом перевода, не имея другого выхода, рассказал он.

"Решение вопроса о переводе могло хотя бы минимизировать все возможные будущие хаосы с СЗЧ и дезертирством. Зачем проходить все эти квесты, если можно сделать все нормально", – добавил военный "Алекс".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/4095
Теги:

Новости

Все новости