Бегство из ВСУ: как преодолеть дезертирство

Дезертирство и самовольное оставление воинской части – это одно из последствий проваленной мобилизации и толерантности к уклонистам, считает офицер ВСУ с позывным "Алекс".

В ВСУ увеличилось количество случаев СОЧ. Фото из открытых источников

"Начали активно заявлять об увеличении количества СОЧ в воинских частях. Странно, что только сейчас об этом заговорили. СОЧ стало закономерностью после проваленной мобилизации, потому что уклонисты уже стали нормальными мужчинами, а СЗЧ — это просто один из квестов, который должен пройти человек, что-то на уровне бегства от ТЦК. Это уже стало нормой на уровне публичной морали. Нужно менять все кардинально", — заявил военнослужащий с позывным "Алекс".

Офицер ВСУ считает, что одним из способов уменьшения случаев СОЧ могла бы стать ликвидация бюрократии при переводе из одной бригады в другую.

"Я понимаю, что многие пытаются переводиться с фронта в тыл. Но просто маразм, когда человек упирается в бюрократию, потому что хочет перевестись из одной боевой бригады в другую боевую бригаду. Человек не хочет реализовывать свой потенциал в одной части, но и не может сделать это в другой", — подчеркнул он.

Офицер ВСУ отметил, что механизм освобождения от уголовной ответственности за СОЧ и дезертирство начинает работать. Благодаря декриминализации статьи на первый случай СОЧ многие военные видят в этом способом перевода, не имея другого выхода, рассказал он.

"Решение вопроса о переводе могло хотя бы минимизировать все возможные будущие хаосы с СЗЧ и дезертирством. Зачем проходить все эти квесты, если можно сделать все нормально", – добавил военный "Алекс".