Базовую военную подготовку новобранцев увеличат до полутора месяцев

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины анонсировали изменения в организации подготовки и качества обучения военнослужащих в учебных центрах. Так, Генштаб утвердил программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП) со сроком обучения полтора месяца вместо нынешних 30 дней.

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Об этом на брифинге рассказали представители профильного управления Генштаба, передает hromadske.

По их словам, полуторамесячное обучение в рамках пилотного проекта уже длится на базе четырех учебных центров. И с нового года (по решению главнокомандующего ВСУ) может распространиться на другие — их сейчас более 25-ти.

Чтобы усилить и улучшить качество обучения новобранцев, кроме увеличения срока обучения, в Генштабе предлагают:

трансформировать систему подготовки инструкторов;

заместить офицерские должности преподавателей сержантскими должностями;

провести адаптационный курс в воинских частях.

"Будет обновлена сама программа базовой общевойсковой подготовки. Предусмотрены, в частности, изучение основ применения БПЛА, использование средств РЭБ, повышение тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания. Рассматривается введение поощрительных мер для лучших курсантов — например, выбирать себе место службы", — говорит заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ полковник Евгений Межевикин.

Кроме того, в Генштабе хотят исключить "рудиментальные" предметы обучения (или дублирующие содержание БОВП); ввести Школу подготовки инструкторов, увеличить количество инструкторов с боевым опытом, привлекать ветеранов. В рамках последнего планируется также ротация инструкторского состава между воинскими частями и учебными центрами.

Начальник отдела подготовки в учебных центрах Генштаба ВСУ Василий Румак говорит, что некоторый инструкторский состав не имеет "свежего" боевого опыта за 2022-2024 годы, но имеет опыт боевых действий в 2014-2016 годах. Также есть те, у кого вообще нет опыта — "имеют педагогическое навыки, но не были нигде на войне".

"Поэтому мы организовываем ротацию: то есть инструкторы, не имеющие боевого опыта, отправляются в боевую воинскую часть, там приобретают этот боевой опыт и возвращаются в учебный центр", — рассказал он.

Также, по словам Румака, обучение одного новобранца обходится государству примерно в 100 тысяч гривен. В эту сумму входит зарплата, вещевое и медицинское обеспечение, оплата за коммунальные услуги, топливо и боеприпасы.