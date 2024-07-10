Байден рассказал, чем закончится война в Украине

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Slava Kot
Президент США Джо Байден заявил, что Россия проиграет в войне в Украине. По словам американского президента, Украина после окончания войны будет свободной страной, как это было до и во время российской агрессии.
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
Джо Байден во время торжественной речи, посвященной 75-летию Альянса и открытию Саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что Россия терпит поражение в войне с Украиной.
Байден говорит, что россияне массово покидают РФ, потому что не видят в ней будущего. По словам президента США, Путин ошибся, ведь НАТО не распалось, а Украина не была захвачена за несколько дней, как считал российский диктатор. Кроме того, Байден подчеркнул, что война окончится победой Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист Виталий Портников назвал единственный вариант окончания войны для Украины, при котором Россия никогда больше не нападет на украинские территории. По словам Портникова, это возможно при вступлении Украины в НАТО – именно так Украина будет чувствовать себя в безопасности от новой войны.
Также "Комментарии" писали о том, что врач дал однозначный ответ, болен ли Байден деменцией.
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