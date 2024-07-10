Байден рассказал, чем закончится война в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Россия проиграет в войне в Украине. По словам американского президента, Украина после окончания войны будет свободной страной, как это было до и во время российской агрессии.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден во время торжественной речи, посвященной 75-летию Альянса и открытию Саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что Россия терпит поражение в войне с Украиной.

"Не ошибайтесь, Россия проиграет в этой войне. Прошло более двух лет после начала избранной Путиным войны, и ее потери ошеломляют: более 350 тыс. российских военнослужащих убиты и ранены", — сказал Байден.

Байден говорит, что россияне массово покидают РФ, потому что не видят в ней будущего. По словам президента США, Путин ошибся, ведь НАТО не распалось, а Украина не была захвачена за несколько дней, как считал российский диктатор. Кроме того, Байден подчеркнул, что война окончится победой Украины.

"Когда началась эта дурацкая война, Украина была свободной страной. Сегодня это по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной. Россия не победит. Украина победит", — предусматривает Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист Виталий Портников назвал единственный вариант окончания войны для Украины, при котором Россия никогда больше не нападет на украинские территории. По словам Портникова, это возможно при вступлении Украины в НАТО – именно так Украина будет чувствовать себя в безопасности от новой войны.

Также "Комментарии" писали о том, что врач дал однозначный ответ, болен ли Байден деменцией.



