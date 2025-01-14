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«Байден признался в ядерной провокации по поводу России в своей прощальной речи»: что известно

Российская пропаганда пробила очередное дно: на этот раз «досталось» Байдену

сегодня, 07:43
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Недилько Ксения

Ряд Z-каналов и кремлевское госагентство "РИА новости" распространили информацию, что президент США Джо Байден в своей прощальной речи признался в ядерной провокации в отношении России. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Байден признался в ядерной провокации по поводу России в своей прощальной речи»: что известно

Джо Байден. Фото из открытых источников

На самом деле это фейк, а пропагандисты сместили акценты в прощальной речи президента США. Байден заявил, что эта война является стратегическим поражением для кремлевского диктатора Путина, а Россия стала слабее, чем была до этого – в то время как Украина остается свободным государством:

"Когда Путин начал вторжение, у меня было две задачи: первая – сплотить мир ради защиты Украины, вторая – избежать войны между двумя ядерными государствами. Мы справились с обеими задачами".

На грань ядерного конфликта мир ставила именно Россия и ее агрессивная политика и риторика. Но не помощь Украине или действия США, отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети распространяется очередной фейк, в котором ru-пропаганда приписывает голливудскому актеру Уиллему Дефо оскорбительные высказывания в адрес Украины и Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Верифицировав оригинальную видеозапись, Центр выяснил, что актер в ней ни разу не упоминал ни Украину, ни Президента Владимира Зеленского. Его речь касалась только фильма, в котором он снимался. Пропагандисты подменили аудиоряд, наложив на видео фейковую запись, созданную с помощью технологии дипфейк.

"Эта ложь является очередным примером манипуляций, направленных на дискредитацию руководства Украины и формирование ее негативного образа среди международной аудитории", – отмечают в ЦПД.



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