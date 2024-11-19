Батюшки московского патриархата рассказывают оккупантам, что все зло у них от военных КНДР (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором батюшка Московского патриархата наставляет оккупантов и рассказывает, что все неурядицы, которые происходят, из-за того, что они пустили к себе северокорейских военных, которые не верят в бога.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Вы же видите, прибыли из дальних краев наши товарищи корейские, которые не верят в бога. Какую-то хворь принесли с собой, безбожники, и атеистские грехи. Господь наказывает их за это. Но также наказывает и нас за то, что приняли их в доме своем. Не берите грех на душу, не слушайте их дьявольские речи. Словом божьим наставляйте их на истинный путь", – обратился батюшка к оккупантам.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Патриарх оккупантов Гундяев заявил о допустимости смертной казни с точки зрения РПЦ

На встрече с участниками программы "Время героев" оккупационный патриарх ответил на вопрос о необходимости смертной казни в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ASTRA.

Глава РПЦ заявил, что "смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос не осуждал смертную казнь, хотя сам незаслуженно понес казнь". "Церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание", — добавил патриарх.

При этом он уточнил, что сам выступает за мораторий на смертную казнь: "Нужно наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране. Если преступность пойдет вниз, то и слава Богу, и не нужно применять смертную казнь".