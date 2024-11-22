Басков и Киркоров до сих пор были народными артистами Украины: как будет теперь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В первый список вошли 34 человека. Среди них бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно. До этого момента у них было звание "народных" и "заслуженных".

К десяти из них применен максимальный набор санкций – 21 изд. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Среди них к семи санкции применены впервые. В частности, это бывший первый заместитель лидера партии "Партия регионов" и глава соответствующей фракции Александр Ефремов. Имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Имел ордена "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и звание "Заслуженный юрист Украины".

Также государственных наград Украины лишены восемь человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины.

Бывший народный депутат II-IV и IX созывов Виктор Медведчук. Был награжден орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание "Заслуженный юрист Украины".

Эксминистр образования и науки (2010-2014) Дмитрий Табачник. Имел ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники".

Бывший Премьер-министр Украины (2010–2014) Николай Азаров, награжденный орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также звание "Заслуженный экономист Украины".

Кроме того, государственной награды Украины также лишен бывший Генпрокурор Украины (2010–2014) Виктор Пшонка. У него был орден "За заслуги" III степени.

Бывший народный депутат III-IX созывов Андрей Деркач. У него был орден "За заслуги" III степени.

Предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл. Был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий — также звание "Заслуженный артист Украины".

Накануне Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11410, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Этот проект закона предусматривает лишение государственных наград Украины лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, отдельные преступления против общественной безопасности; тех, кто пропагандирует государство-агрессора или оправдывает оккупацию Украины.