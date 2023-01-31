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Балога предлагает договариваться с путиным: это лишение мандата и госизмена – эксперт

За такие заявления Балогу нужно лишать мандата и выписывать госизмену, - Алексей Голобуцкий

сегодня, 20:05
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Автор:

Станислав Молчанов

 Народный депутат Виктор Балога выразил желание договариваться с путиным в случае избрания президентом и призвал отделить Донбасс. За такие действия необходимо лишать мандата и выписывать госизмену, считает политический эксперт Алексей Голобуцкий. Об этом он пишет на своей странице в Facebook со ссылкой на видео интервью Виктора Балоги.

Балога предлагает договариваться с путиным: это лишение мандата и госизмена – эксперт

Балога предлагает договариваться с Путиным (фото из открытых источников)

“Балога предложил договариваться с путиным: это лишение мандата и госизмена. Пишут, что ряд пророссийских нардепов из "дубайского котла" сдали свои мандаты. Но сколько еще таких "консерв" сидит в ВР... Наткнулся на такое видео. Бывший "хозяин Закарпатья", Балога, близкий друг Медведчука, предложил договариваться с Путиным. Будь он президентом Украины, так бы и сделал, говорит”, — отмечает Голобуцкий.

По словам Голобуцкого, после того как он поднял старые сообщения из соцсетей Балоги, то увидел основания для обвинений в госизмене и лишении мандата.

“Почти год войны. Десятки тысяч убитых, замученных, изнасилованных граждан Украины. Нардеп Балога хочет договориться с Путиным. Поднял его старые сообщения. А там – тупо все. Нет только фотографии паспорта гражданина России. Здесь вам и предложение от Балоги провести референдум на Донбассе, и "дать оккупированным территориям пожить 15 лет" и многое другое. Насколько мне известно, публичные призывы отсоединить территории Украины подпадают под госизмену, не говоря уже о лишении мандата”, — пишет Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что многолетнюю позицию Балоги можно было бы списать на недальновидность, если бы не дружба с Медведчуком, не должность в Правительстве при президентстве Януковича и если бы не раздувание дипломатических конфликтов на Закарпатье.


Балога предлагает договариваться с путиным: это лишение мандата и госизмена – эксперт - фото 2
Балога предлагает договариваться с путиным: это лишение мандата и госизмена – эксперт - фото 3

 "Все балогины "Дайте Донбассу пожить самостоятельно" сразу подхватывают российские медиа с заголовками: "влиятельные украинские олигархи предлагают референдум на Донбассе" и так далее. За это необходимо лишать мандата и выписывать госизмену. Пока же правоохранители и парламент думают, Украина вынуждена "наслаждаться" такими видео от действующего народного депутата воюющей страны”, — резюмирует Голобуцкий.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/912092-baloga-zaproponuvav-domovlyatysya-z-putinym-tse-pozbavlennya-mandatu-ta-derzhzrada-golobutskyj
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