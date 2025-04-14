logo

BTC/USD

84636.80

ETH/USD

1661.93

LTC/USD

77.84

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Баллистика не помогает: чарт Spotify в Украине возглавили три композиции российских исполнителей
commentss НОВОСТИ Все новости

Баллистика не помогает: чарт Spotify в Украине возглавили три композиции российских исполнителей

Недавно лидером чарта была группа Ay Yola, заявляющая о поддержке Украины

сегодня, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вопреки ежедневным обстрелам украинских городов, музыкальные стриминговые платформы в Украине продолжают фиксировать высокий спрос на российский контент. На этот раз сразу три российских трека возглавили рейтинг Spotify Top-50 Украина. Первое место заняла песня "Fake ID" от рэперов Kizaru и Icegergert, а следующие две строчки занял madk1d, еще один исполнитель из РФ.

Баллистика не помогает: чарт Spotify в Украине возглавили три композиции российских исполнителей

Фото: из открытых источников

К тому же Fake ID уже успела стать лидером украинского чарта Apple Music, демонстрируя стабильную популярность среди слушателей. Таким образом, топы двух крупнейших платформ возглавляют треки российских артистов.

Еще несколько дней назад в украинских чартах фигурировала группа Ay Yola, которая открыто поддерживает вторжение в Украину. Их трек "Homay" находился среди лидеров, пока Анна Тринчер с песней "Звездочка палай" не вытеснила их с первого места. Однако украинская победа была кратковременной – сейчас на верхушках чартов снова российские треки.

Стоит напомнить, что Kizaru — рэпер с криминальным прошлым, осужденный в РФ за наркоторговлю, а впоследствии за подобные преступления задержан в Испании. Его позиция по поводу войны остается нечеткой: в 2022 году он опубликовал тег "#НетВойне", но вскоре удалил его. Icegergert — исполнитель новой волны, прославившийся благодаря вирусным песням об уличном насилии и безнаказанности.

Прослушивание музыки на стриминговых платформах приносит артистам доход, фактически российские музыканты зарабатывают на украинских слушателях. Таким образом, происходит косвенная финансовая поддержка артистов из страны-агрессора.

Это уже не в первый раз, когда российские исполнители занимают топовые позиции в украинских чартах. Ранее, например, Моргенштерн возглавлял рейтинги Spotify и Apple Music – тогда пять его композиций одновременно входили в топ.

Ранее портал "Комментарии" писал, что известный в России рэпер Моргенштерн презентовал клип "12" об агрессии в Украине. В нем исполнитель осуждает российского президента Путина и все, что он делает на украинской земле.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости