Бахмутское направление: 225 артиллерийских обстрелов в сутки

Об оперативной ситуации на востоке нашей страны в эфире Телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, пишут "Комментарии".



Ситуация возле Бахмута остается одной из самых трудных

По словам полковника, восточный фронт остается главным эпицентром героической борьбы украинского народа против агрессора. А Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганской области – главные горячие точки.

"К примеру, только на Бахмутском направлении за последние сутки произошло 28 боепстолкновений и 225 обстрелов разными калибрами артиллерии и танками. Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными. Таким образом, наши ВСУ мужеством, характером, слаженностью не дают прорвать нашу оборону и постоянно наносят урон врагу", — сообщил полковник Сергей Череватый. Противник здесь обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Как говорит спикер, можно ожидать, что враг, учитывая собственные масштабные потери и обессиленность войск, неблагоприятную погоду и устойчивость нашей обороны, замедлит свои действия. Силы обороны, со своей стороны, будут реагировать в соответствии с оперативной ситуацией, какой бы она ни была.

"Если мы будем видеть, что у нас достаточно сил и средств, есть возможность огневого поражения, чтобы в то время, как у врага будет истощение, нанести по нему мощный удар, мы не будем делать паузы и нанесем его. И наоборот, если потребуется, чтобы сохранить личный состав, перегруппироваться, мы это сделаем. Ближайшие события все покажут", – отметил военный.

Российские оккупанты бросают все силы на штурм Бахмута Донецкой области, несмотря на большие потери. Успех под Бахмутом позволит существенно улучшить свою логистику на востоке Украины. И хотя пока рано говорить о том, что российские войска на Бахмутском направлении выдохлись. В то же время, не исключают военные эксперты, что уже в первых месяцах 2023 года в районе Бахмута может начаться контрнаступление ВСУ. Есть ряд "положительных моментов". Один из них связан с дефицитом боеприпасов в распоряжении русских оккупационных войск.

Сергей Череватый проинформировал и о текущей ситуации в Луганской области: "На этом направлении есть основания для оптимизма. Шаг за шагом происходит необходимая деятельность, которая приближает каждый день освобождение определенных метров-километров нашей земли. Там работают очень профессиональные наши подразделения, в том числе, вероятно, одни из лучших сегодня в мире, десантно-штурмовые войска".

По его словам, нашим воинам противостоят вражеские десантные, механизированные, танковые подразделения, уже немного укомплектованные недавно мобилизованными. Также есть подразделения так называемого корпуса народной милиции "ЛНР" и "вагнеровцев".

Как говорилось на портале "Комментарии", армия РФ запустила "конвейер смерти" : человеческий ресурс в российской армии не имеет никакого значения для военного руководства. Власти РФ готовы к затяжной войне, новой мобилизации солдат, которых она бросит на передовую.

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