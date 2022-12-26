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Бахмутское направление: 225 артиллерийских обстрелов в сутки

Горячие точки на фронтах: Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганской области

сегодня, 18:18
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об оперативной ситуации на востоке нашей страны в эфире Телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, пишут "Комментарии".

Бахмутское направление: 225 артиллерийских обстрелов в сутки

Ситуация возле Бахмута остается одной из самых трудных

По словам полковника, восточный фронт остается главным эпицентром героической борьбы украинского народа против агрессора. А Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганской области – главные горячие точки.

"К примеру, только на Бахмутском направлении за последние сутки произошло 28 боепстолкновений и 225 обстрелов разными калибрами артиллерии и танками. Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными. Таким образом, наши ВСУ мужеством, характером, слаженностью не дают прорвать нашу оборону и постоянно наносят урон врагу", — сообщил полковник Сергей Череватый. Противник здесь обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Как говорит спикер, можно ожидать, что враг, учитывая собственные масштабные потери и обессиленность войск, неблагоприятную погоду и устойчивость нашей обороны, замедлит свои действия. Силы обороны, со своей стороны, будут реагировать в соответствии с оперативной ситуацией, какой бы она ни была.

"Если мы будем видеть, что у нас достаточно сил и средств, есть возможность огневого поражения, чтобы в то время, как у врага будет истощение, нанести по нему мощный удар, мы не будем делать паузы и нанесем его. И наоборот, если потребуется, чтобы сохранить личный состав, перегруппироваться, мы это сделаем. Ближайшие события все покажут", – отметил военный.

Российские оккупанты бросают все силы на штурм Бахмута Донецкой области, несмотря на большие потери. Успех под Бахмутом позволит существенно улучшить свою логистику на востоке Украины. И хотя пока рано говорить о том, что российские войска на Бахмутском направлении выдохлись. В то же время, не исключают военные эксперты, что уже в первых месяцах 2023 года в районе Бахмута может начаться контрнаступление ВСУ. Есть ряд "положительных моментов". Один из них связан с дефицитом боеприпасов в распоряжении русских оккупационных войск.

Сергей Череватый проинформировал и о текущей ситуации в Луганской области: "На этом направлении есть основания для оптимизма. Шаг за шагом происходит необходимая деятельность, которая приближает каждый день освобождение определенных метров-километров нашей земли. Там работают очень профессиональные наши подразделения, в том числе, вероятно, одни из лучших сегодня в мире, десантно-штурмовые войска".

По его словам, нашим воинам противостоят вражеские десантные, механизированные, танковые подразделения, уже немного укомплектованные недавно мобилизованными. Также есть подразделения так называемого корпуса народной милиции "ЛНР" и "вагнеровцев".

Как говорилось на портале "Комментарии", армия РФ запустила "конвейер смерти" : человеческий ресурс в российской армии не имеет никакого значения для военного руководства. Власти РФ готовы к затяжной войне, новой мобилизации солдат, которых она бросит на передовую.



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