"Азов" показал, как уничтожает врага новейшими дронами (ВИДЕО)

Бойцы 12-й бригады "Азов" успешно применили на фронте новейший ударный беспилотный авиационный комплекс UAS SETH, созданный в Украине. Видео боевой работы дронов, уничтожающих технику окупантов на Торецком направлении, обнародовали в официальном Telegram-канале бригады.

Бойцы "Азов" из БпАК UAS SETH. Фото: "Азов"/Facebook

UAS SETH – это современная украинская разработка, отличающаяся простотой в эксплуатации и полной автоматизацией. Благодаря этой технологии военные эффективно охотятся на вражескую технику, нанося точечные удары по позициям окупантов.

Первую партию этих дронов бойцы "Азова" получили от благотворительного фонда "Вернись живым". Это значительно усиливает возможности украинских военных в борьбе с врагом, ведь такие ударные БПАК способны быстро обнаруживать и уничтожать вражеские объекты.

На обнародованных кадрах видно, как UAS SETH уничтожает российский грузовик, демонстрируя свою эффективность в боевых условиях. Благодаря таким технологиям, украинская армия получает еще одно преимущество в войне за независимость.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины планирует приобрести рекордные 4,5 миллиона FPV-дронов для Вооруженных сил. Эти закупки будут частью амбициозной стратегии для укрепления обороноспособности страны и поддержки отечественного производства. Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский поделился новыми цифрами и планами, оказывающими значительное влияние на украинскую оборонную промышленность.

Кроме того, Украина запускает масштабную инициативу, которая превратит беспилотников в ключевую силу на поле боя. Проект "Линия дронов", инициированный Президентом, создает сеть передовых подразделений, которые получат современную оснастку для уничтожения врага. Главная цель — построить "зону смерти" на расстоянии 10-15 км, исключив возможность продвижения оккупантов.