Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине

Азербайджан резко отреагировал на атаки России против своих энергетических объектов в Украине, предупредив, что может начать снабжать оружие Киевом. Такое решение, по данным азербайджанских СМИ, рассматривается в Баку в случае, если Москва продолжит агрессивные действия против интересов страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

10 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главной темой стали целенаправленные российские удары по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину.

Зеленский назвал обстрелы попыткой Москвы заблокировать энергетические маршруты, обеспечивающие независимость Украины и европейских партнеров от российских энергоносителей. Лидеры подчеркнули, что никакие атаки не остановят их сотрудничество в сфере энергетики.

Напомним, что ночью с 7 на 8 августа российские войска выпустили пять дронов-камикадзе Shahed по нефтебазе SOCAR в Одесской области. Пожар повредил дизельный трубопровод, четверо работников получили тяжелые ранения. Это стало второй за неделю удар по энергетическим объектам Азербайджана в Украине, ведь 6 августа была атакована компрессорная станция "Орловка" в селе Новосельское. Это ключевой узел Трансбалканского газопровода, по которому азербайджанский газ поступает в Украину с 28 июня.

Азербайджан начал поставлять газ Украине после подписания соглашения между SOCAR и Нафтогазом. Хотя объемы поставок невелики, в Киеве называют их стратегически важными. Это сотрудничество вызвало резкую реакцию в Москве. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Азербайджан "демонстрирует враждебное отношение" к России.

Президент Алиев ранее подчеркивал, что Баку не снабжает оружие Украине, хотя такие просьбы поступали. В то же время Азербайджан оказывает гуманитарную помощь. Ее объем уже превысил 40 млн. евро. Среди прочего страна участвует в восстановлении Ирпеня, где проживает крупная азербайджанская община.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что раскрыт новый план Путина против Азербайджана.

Также "Комментарии" писали, что президент Азербайджана подсказал путь восстановления целостности Украины.