logo

BTC/USD

118574

ETH/USD

4231.21

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине

Азербайджан пригрозил начать поставки оружия Украине из-за российских ударов по объектам SOCAR в Одесской области.

10 августа 2025, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Азербайджан резко отреагировал на атаки России против своих энергетических объектов в Украине, предупредив, что может начать снабжать оружие Киевом. Такое решение, по данным азербайджанских СМИ, рассматривается в Баку в случае, если Москва продолжит агрессивные действия против интересов страны.

Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

10 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главной темой стали целенаправленные российские удары по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину.

Зеленский назвал обстрелы попыткой Москвы заблокировать энергетические маршруты, обеспечивающие независимость Украины и европейских партнеров от российских энергоносителей. Лидеры подчеркнули, что никакие атаки не остановят их сотрудничество в сфере энергетики.

Напомним, что ночью с 7 на 8 августа российские войска выпустили пять дронов-камикадзе Shahed по нефтебазе SOCAR в Одесской области. Пожар повредил дизельный трубопровод, четверо работников получили тяжелые ранения. Это стало второй за неделю удар по энергетическим объектам Азербайджана в Украине, ведь 6 августа была атакована компрессорная станция "Орловка" в селе Новосельское. Это ключевой узел Трансбалканского газопровода, по которому азербайджанский газ поступает в Украину с 28 июня.

Азербайджан начал поставлять газ Украине после подписания соглашения между SOCAR и Нафтогазом. Хотя объемы поставок невелики, в Киеве называют их стратегически важными. Это сотрудничество вызвало резкую реакцию в Москве. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Азербайджан "демонстрирует враждебное отношение" к России.

Президент Алиев ранее подчеркивал, что Баку не снабжает оружие Украине, хотя такие просьбы поступали. В то же время Азербайджан оказывает гуманитарную помощь. Ее объем уже превысил 40 млн. евро. Среди прочего страна участвует в восстановлении Ирпеня, где проживает крупная азербайджанская община.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что раскрыт новый план Путина против Азербайджана.

Также "Комментарии" писали, что президент Азербайджана подсказал путь восстановления целостности Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости