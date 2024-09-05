Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что между Украиной и РФ должны состояться переговоры, и для их проведения не нужно выдвигать какие-либо дополнительные требования. Кроме того, он предложил провести сами переговоры между Киевом и Москвой в Австрии.

Переговоры Украины и РФ

При этом Негаммер подчеркнул, что любые переговоры должны проходить "без предварительных условий и на уровне глаз".

Он также добавил, что поскольку штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в Вене, Австрия готова стать площадкой для таких переговоров.

"Австрия будет готова поддержать справедливый и продолжительный мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров в качестве резиденции ОБСЕ", — подчеркнул Негаммер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам для окончания войны в Украине и назвал свои условия. В частности, он заявил, что Украина не должна выдвигать каких-либо дополнительных требований, а также мирные договоренности должны быть заключены на основе документов, которые в 2022 году обсуждали в Стамбуле. Впрочем, которые отмечают в Центре противодействия дезинформации, на самом деле Путин лишь создает видимость готовности к переговорам, а все, к чему он сегодня действительно стремится – это капитуляция Украины. Для этого российский диктатор манипулирует эфемерными "стамбульскими договоренностями" в российской трактовке. Руководитель ЦПИ лейтенант Андрей Коваленко считает, что заявления Путина только "ширма мира". Он призвал не путать понятия мира и капитуляции, потому что Путину нужна именно капитуляция Украины.







