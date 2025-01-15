Австралия отреагировала на возможное убийство своего гражданина в русском плену

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи отреагировал на информацию о возможном взятии в российский плен австралийца Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины. Кроме того, СМИ сообщили о его возможной смерти в российском плену.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи. Фото из открытых источников

В декабре в сеть попало видео, где схваченный российскими войсками Оскар Дженкинс в военной форме допытывается россиянами. В начале января австралийские СМИ сообщили, что 32-летний гражданин Австралии, по всей вероятности, был убит в российском плену.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи на пресс-конференции отреагировал на информацию и заявил, что правительство "стремится срочно разъяснить" ситуацию и отметил, что "серьезно обеспокоен" из-за этого инцидента.

"Мы уже вызвали российского посла. Мы будем ждать фактов. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен какой-либо ущерб, это абсолютное осуждение. И австралийское правительство примет самые решительные меры", — ответил Албанизи, однако не назвал, какие именно действия против России предпримет Австралия.

На видео, распространившемся в Telegram среди россиян, Дженкинса берут в плен. В ролике показано, что руки австралийца крепко связаны, ему задают вопросы на русском языке и бьют по голове.

Как сообщают австралийские СМИ на войне в Украине погибли по меньшей мере семь граждан Австралии, однако ни один не был убит в российском плену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинские военные в одном из направлений взяли в плен египтянина.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне целенаправленно уничтожают пленных.



