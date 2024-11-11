Авиаобстрел Покровского направления: стало известно, кто погиб от удара

По Мирнограду враг вчера ударил бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК – повреждены 2 многоквартирных дома, коммунальное предприятие и техника, админздание, гараж, 5 легковых авто. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Иллюстративное фото

Вражеский дрон попал по гражданскому автомобилю в окрестностях поселка Шевченко – погиб мирный житель.

Всего за минувшие сутки войска России атаковали 6 населенных пунктов Донбасса: города Константиновка, Курахово, Николаевка, Мирноград, Славянск, поселок Шевченко – сообщают в полиции Донецкой области.

Позже в ГВА сообщили, что в результате попадания fpv-дрона погиб сотрудник одного из коммунальных предприятий Покровска.

По уточненной информации, во время движения по дороге вблизи поселка Шевченко от удара беспилотного летательного аппарата погиб водитель КП "Покровсктеплосеть", 1964 года рождения.

Во время атаки дроном мужчина находился за рулем и стал прямой целью врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты атаковали Днепропетровщину баллистикой: есть попадание в дом

Сегодня в 10:22 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. В южных областях была объявлена воздушная тревога в связи с запуском баллистических ракет из временно оккупированного Крыма.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Кривой Рог.

Повреждена пятиэтажка.

"Выясняем информацию о пострадавших. Оставайтесь в безопасном месте. Воздушная тревога продолжается", – написал глава ОВА.

По данным мониторинговых каналов, обстрел был, вероятно, ракетой Искандер-М.

Сергей Лысак в 11:05: "В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Под завалами могут находиться люди.

На данный момент известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальные – оказали помощь на месте".