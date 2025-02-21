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Авиабомбардировке подвергся город на Донетчине: есть погибшие и раненые

Враг сбросил три авиабомба на Константиновку: есть погибшие и раненые горожане

сегодня, 14:03
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Недилько Ксения

Сегодня, 21 февраля, в 10:35, российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по Константиновке Донецкой области, предварительно использовав "ФАБ-250" из УМПК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Авиабомбардировке подвергся город на Донетчине: есть погибшие и раненые

Обстрел Константиновки. Фото: НПУ

Средства поражения попали в один из районов населенного пункта. В результате атаки 40-летний горожанин от тяжких телесных повреждений погиб на месте. Женщина и мужчина в возрасте 63 и 64 лет получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и контузию. Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлен в больницу.

В городе повреждено по меньшей мере 9 частных домов.

При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию последствий атак оккупантов на гражданское население.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что Константиновка постоянно находится под вражеским огнем.

"Граждане здесь страдают каждый день. Поэтому я еще раз призываю: не медлите! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркнул глава области.

Авиабомбардировке подвергся город на Донетчине: есть погибшие и раненые - фото 2
Авиабомбардировке подвергся город на Донетчине: есть погибшие и раненые - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром в г. Купянск Харьковской области около 8:00 вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Трое правоохранителей получили акубаротравмы. Медики оказывают им помощь. Транспортное средство получило повреждения. Установлено, что для удара войска РФ применили ударный БПЛА "Молния".



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