Авиабомбардировка города: много погибших и раненых

По меньшей мере, 5 человек погибли и 8 ранены в результате ударов по Константиновке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его данным, россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации — 3 штуки.

" В последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. Остаться в городе небезопасно! Эвакуируйте своевременно! " – подчеркивает руководитель области.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что экс-нардеп и действующий городской голова Покровска Руслан Требушкин, с начала 2023 года прекративший публичную коммуникацию на страницах своих социальных сетей, вернулся в информационное пространство. Мэр прифронтового города записал видеообращение, посвященное третьей годовщине полномасштабного вторжения, в котором на русском языке обращается к жителям общества и Президенту Украины.

Руслан Требушкин отмечает, что часть жителей Покровска и Мирнограда остается в своих городах, несмотря на регулярные обстрелы, ведь у этих людей просто нет другого выхода и должны защитить свое жилье от мародерства.

“Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира"... Но статистика говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны. Уважаемые жители Покровского общества, жители Донбасса, напишите свои комментарии. Вы хотите мира или хотите продолжения боевых действий и выхода на границы? Ваши комментарии для меня очень важны”, — заметил городской голова Покровска Требушкин.