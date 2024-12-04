Авиабаза, порт и не только: в ЦПД раскрыли детали удара ВСУ по «жирных» целях в РФ

В Рязани могла быть атакована авиабаза Дягилево. В Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Удар по России. Фото: из открытых источников

"Рязань – удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ", — говорится в сообщении.

Также Коваленко сообщил, что в Новороссийске под удар попал порт, где Россия держит свои ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины.

Стоит добавить, что на авиабазе Дягилево дислоцирован 43-й центр боевого применения и переучивание летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный Ил-78.

Рядом с авиабазой находится 360-й авиационный ремонтный завод.

Хорошо известно, что Новороссийск – это ключевой порт Черноморского флота РФ. После поражения портов и кораблей в Крыму именно в Новороссийск россиян перебазировали свой флот.

Отметим, ранее советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщал, что сразу в нескольких областях России раздавались взрывы этой ночью.

По его данным, в Ростовской области РФ было две волны атаки БПЛА ночью с 00:15 до 2:00 и с 05:40 до сих пор. Взрывы звучали на Таганроге и Ростове.

Также сообщали о попадании в военную базу в районе села Лакедемоновка и хутора Таврический.

По данным оккупационного Минобороны РФ, в течение минувшей ночи пресечены попытки атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Очередными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Шесть БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Рязанской области, один – над территорией Астраханской области и пять – территорией Краснодарского края", – написали оккупанты.



