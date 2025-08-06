Август будет адским: военный рассказал, что происходит на фронте

Бои на фронте к концу осени будут очень интенсивными, ведь сейчас, вероятно, разворачивается завершающая фаза войны. Такую оценку в комментарии "Радио Свобода" высказал военный аналитик и боец 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В частности, он прокомментировал сообщение об участии женщин в штурмовых действиях со стороны РФ.

Если их уже бросают в штурм, это значит, что у врага не хватает резервов. активную фазу. Но сейчас Путин будет пытаться получить максимум, не считаясь с потерями", — отметил Сазонов.

По его мнению, во время нынешней наступательной кампании Россия может "сжечь всю армию", чтобы уже в ноябре выйти с предложением о прекращении боевых действий. В то же время, украинским силам к этому моменту придется выдержать значительное давление.

Вместе с тем эксперт призывает не переоценивать продвижение армии РФ.

"На самом деле ощутимого продвижения практически нет. Мы читаем новости, волнуемся за каждый километр, и создается впечатление, будто они продвигаются ежедневно. Но если посмотреть на карту Украины в целом, за два года они захватили только 1% территории. В масштабах это не имеет стратегического значения", — подчеркнул Сазонов.

По словам военного, Путин пытается создать впечатление, прежде всего среди западных политиков, что Россия постоянно двигается вперед и способна достичь любой цели, поэтому Украину следует принудить к компромиссам. Однако, убежден Сазонов, на самом деле военный потенциал РФ не позволяет ему реализовать такие амбиции.

"Речь не идет даже о захвате областных центров — это невозможно. Так же и полная оккупация Донецкой области как минимальная цель так называемой спецоперации — тоже недостижима. Эта задача для них неразрешима в ближайшие годы", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские захватнические войска снова имеют продвижение в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области. Об этом говорится в мониторинговом телеграмм-канале DeepState. По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калинового.