Август будет адским: военный рассказал, что происходит на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бои на фронте к концу осени будут очень интенсивными, ведь сейчас, вероятно, разворачивается завершающая фаза войны. Такую оценку в комментарии "Радио Свобода" высказал военный аналитик и боец 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.
Война в Украине (фото из открытых источников)
В частности, он прокомментировал сообщение об участии женщин в штурмовых действиях со стороны РФ.
По его мнению, во время нынешней наступательной кампании Россия может "сжечь всю армию", чтобы уже в ноябре выйти с предложением о прекращении боевых действий. В то же время, украинским силам к этому моменту придется выдержать значительное давление.
Вместе с тем эксперт призывает не переоценивать продвижение армии РФ.
По словам военного, Путин пытается создать впечатление, прежде всего среди западных политиков, что Россия постоянно двигается вперед и способна достичь любой цели, поэтому Украину следует принудить к компромиссам. Однако, убежден Сазонов, на самом деле военный потенциал РФ не позволяет ему реализовать такие амбиции.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские захватнические войска снова имеют продвижение в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области. Об этом говорится в мониторинговом телеграмм-канале DeepState. По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калинового.