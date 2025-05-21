В так называемой "ДНР" изучают возможность консервации разрушенных кварталов для сохранения памяти. Эти территории будут показывать туристам — по примеру Волгограда, который также сохранил память о защитниках Сталинграда, сообщил глава не признанной республики Денис Пушилин, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Пушилин обвиняет в разрушении городов ВСУ, хотя местные жители и военные знают, как оккупанты заходили в города: били из артиллерии, минометов, кассетными боеприпасами, а затем из авиации, чтобы нанести побольше разрушений и жертв, а после этого прорывали оборону уже пехотой. Поскольку города почти стерты с лица земли, то оккупанты даже не собираются восстанавливать эти кварталы – проще и дешевле их "законсервировать".

"У многих на слуху все, что связано, в том числе и с героическими населенными пунктами, конечно, это будет вызывать и в дальнейшем внимание у туристов, чтобы посмотреть, что такое Авдеевка, что такое Угледар, что такое Артемовск, раньше Бахмут, и другие населенные пункты. И, конечно, у нас есть в задумках о..., чтобы было ясно, с чем сталкивались люди на разных этапах", — сказал Пушилин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты заявили, что они, якобы, соорудили братскую могилу воинов ВСУ в Бахмуте. Тела военных якобы были найдены под завалами. Их похоронили у домов в частном секторе.

Об этом сообщают росисточники, передает бахмутский медиапортал.

Российские оккупанты, вероятно, нашли тела военных ВСУ. Останки якобы обнаружили в одном из разрушенных частных домов. Идентифицировать тела было невозможно из-за разложения. оккупанты поняли, что это могут быть военные по форме и опознавательным знакам на руках. Однако точно утверждать, что это были тела военных нельзя, потому что идентифицировать их невозможно.