Атаки в Украине не прекратятся: в Британии ошарашили прогнозом на 2025 год

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что интенсивность российских атак на Украину, в том числе ежедневные массированные обстрелы беспилотниками, может сохраняться в течение всего 2025 года.

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Выступая на очередном заседании Контактной группы по оборонной поддержке Украины (Рамштайн), он отметил, что встреча проходит на фоне наиболее разрушительных атак дронов со стороны России с начала ее полномасштабного вторжения.

По словам министра, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует отсутствие намерений достичь мира и продолжает избирать путь эскалации, насилия и дестабилизации Гили также обвинил Россию в умышленном срыве переговоров по прекращению боевых действий.

"Российские силы ежедневно запускают более 300 дронов, атакуя украинские города, жилые дома и убивая гражданское население. И эта тактика, вероятно, не изменится в течение следующего года", — подчеркнул министр.

Он призвал союзников усилить помощь Украине, а также сообщил, что Великобритания планирует в 2025 году увеличить поставки беспилотников Киеву в десять раз — с 10 тысяч до 100 тысяч единиц.

Напомним, что Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом угрожал Украине "серьезным ответом" после проведения операции "Паутина".

Как уже писал портал "Комментарии", Украина обратилась к России с предложением ввести режим прекращения огня до возможного проведения встречи на высшем уровне между лидерами обоих государств. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга для журналистов.