Атаки "шахедами" станут значительно опаснее: названа поразительное количество

Российские войска значительно активизировали производство ударных дронов типа "Шахед" и повысили их эффективность, увеличив боевую нагрузку до 80 кг. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире "Новости. Live".

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По его словам, такие модернизированные беспилотники еще не фиксировались непосредственно на фронте, однако их появление только вопрос времени. В то же время, текущие темпы производства позволяют России запускать сотни дронов в сутки. Если раньше фиксировалось от 50 до 100 атак в день, то теперь количество может достигать 500 и больше. Это говорит о том, что РФ вывела производство БПЛА на масштабный военный уровень.

Ярославский также обратил внимание на разницу между подходами Украины и России к производству дронов. По его словам, в Украине до сих пор значительная часть БПЛА производится небольшими компаниями в сложных условиях, часто буквально в подвалах. В то же время Россия финансирует крупные оборонные предприятия, производящие технику в промышленных масштабах.

Аналитики Defense Express ранее сообщали, что РФ не только наращивает количество "шахедов", но и активно модернизирует их. В частности, боевая часть некоторых моделей увеличена до 90 кг, а также изменены комплектующие для улучшения устойчивости к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что Украине все труднее сбивать эти дроны, однако причина не только в технологиях, а в их массовости.

Портал "Комментарии" уже писал, что страна-агрессор начала использовать новые комбинированные боевые части весом 90 кг для дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Defense Express ссылаясь на источники и фотофиксации.