Атаки "шахедами" по Украине стали другими: какую опасность уже подготовили оккупанты

Россия активно применяет модернизированные дроны Shahed в войне против Украины, меняя как их конструкцию, так и тактику использования. В частности, Shahed-136 (известный в РФ как Geran-2) теперь имеет усиленный моторный отсек, что повышает устойчивость к обстрелам, а также действует по новой схеме – взрыв может произойти с задержкой после исчезновения дрона с радаров.

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В ответ украинское ПВО постоянно адаптируется. Благодаря комбинации средств РЭБ, мобильных огневых групп и зенитной авиации удается уничтожать или глушить большинство враждебных БПЛА.

Новым вызовом стали Lancet — дроны-камикадзе, сопровождающие Shahed и охотящиеся на украинские мобильные противодроновые группы, открывая путь основным дронам.

25 июня Россия выпустила 71 беспилотник. По данным Воздушных сил, 32 были сбиты, 20 — заглушены, но 19 достигли целей — это один из самых высоких прорывов за последнее время.

В ответ ВСУ совершенствуют радары, адаптируют платформы к атакам Lancet, разрабатывают новые средства поражения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки для уничтожения дронов в воздухе.

Также украинские силы нанесли удар по производственной инфраструктуре Shahed, что может временно замедлить их снабжение.

Война дронов в Украине входит в новую фазу — битву технологий, где каждое обновление способно изменить расклад сил на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что Россия, вероятно, готовит атаку против Украины, что может напоминать недавнюю операцию Службы безопасности Украины под названием "Паутина". Такое мнение в эфире программы "Ранок.LIVE" высказал бывший офицер СБУ и военный аналитик Иван Ступак.