Россия провела ряд авиаударов по зданиям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в разных регионах Украины. Агрессор открыто признает, что целенаправленно атакует эти объекты, цинично оправдываясь, что якобы таким образом помогает мирным украинцам.

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По словам военного эксперта Игоря Романенко, российская разведка пристально следит за внутренними делами Украины, в частности, по вопросам мобилизации, непосредственно влияющих на ведение боевых действий на фронте. Именно мобилизационная составляющая одна из ключевых интересов врага.

"Россияне знают о нехватке личного состава в наших подразделениях на передовой и понимают, что темпы мобилизации определяют боеспособность наших сил. Поэтому они пытаются обострить мобилизационный кризис, нанося воздушные удары по помещениям ТЦК, расположение которых им известно. Они выбирают для ударов дневное время, чтобы причинить как посещаемость. объясняет Романенко.

Эксперт добавляет, что для предотвращения масштабных трагедий необходимо менять местонахождение ТЦК, подыскивая новые безопасные помещения, поскольку россияне планируют продолжать такие атаки.

"Россияне стремятся максимально влиять на мобилизационный процесс, даже остановить его, что позволит Путину реализовать свои планы захвата украинских территорий. Уже третий год они ведут наступательные действия и сейчас Украина не в состоянии их полностью остановить", — подчеркивает генерал.

По прогнозу Романенко, российские атаки на центры комплектования и социальной поддержки будут продолжаться, а впоследствии враг может усилить удары по оборонной промышленности Украины, поскольку ее растущий потенциал представляет угрозу агрессору.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла бы завершиться всего через несколько дней, если бы не помощь США в виде оружия. Однако такой подход не соответствует реальности, отмечает военный аналитик и OSINT-исследователь Виталий Кононученко. По его словам, в начале полномасштабного вторжения ВСУ имели минимальное количество американского вооружения.