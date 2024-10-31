Атаки не прекращаются: россияне пытаются прорваться в Курахово

Российские захватчики сегодня, 31 октября, пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне наступают на Курахово. Фото из открытых источников

"Российская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Сегодня вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", – рассказал военнослужащий "Алекс".

По словам офицера ВСУ, сегодня, 31 октября, 79-ю бригаду атаковали три колонны российской техники с пехотой.

Кроме того, военный "Алекс" рассказал, что россияне сильно поджимают со стороны Трудового.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия хочет переговоров. Хотя и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось, но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас вообще слушать? Единая цель, с какой Россия заинтересована в переговорах, — наша капитуляция", — заявил он. Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрея Ермака. "Однако английский у Зеленского только посредственный. У Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить, были ли их собственные объяснения корректно поняты", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.