Беспилотники неустановленного происхождения достигли территории стратегического объекта российской космической радиоэлектронной разведки, известного под названием "Звезда", расположенного в Ставропольском крае. Об инциденте сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

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Эта атака является частью более широкой стратегии Украины по поражению стратегических объектов на территории России, в частности, военных и промышленных объектов, поддерживающих военные действия против Украины. Такие операции преследуют цель не только уничтожения военной инфраструктуры, но и демонстрацию способности украинских сил достигать важных целей в глубине территории противника.

Российские власти продолжают отрицать масштабы и эффективность атак, однако многочисленные сообщения с места событий свидетельствуют о серьезных последствиях для военных объектов. Этот инцидент подчеркивает важность безопасности стратегических объектов и необходимость усиления обороны от современных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты.

Атака на воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае является очередным напоминанием о том, что война в Украине имеет далеко идущие последствия для безопасности России, и что украинские силы способны наносить удары по критически важным целям на территории противника.

Портал "Комментарии" писал, что в Запорожье количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 28. Об этом в соцсети сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров. Отметим, вечером 1 мая российские оккупационные войска нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошло несколько пожаров.