Атака России по Львову: Садовый назвал количество ракет и дронов

Slava Kot
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала город около 60 дронов и более 10 ракет. По его словам, украинские силы противовоздушной обороны не допустили биде, однако зафиксировано падение обломков на гражданский состав.
Россия атаковала Львов
Андрей Садовый рассказал, что Россия атаковала Львов 70 воздушными целями, однако город не понес серьезных убытков. Также от атаки РФ незафиксированы жертвы.
Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что пострадавших во Львове после атаки России нет, однако отметил сложную ночь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла смертельный удар по Житомирщине. В области зафиксированы значительные разрушения.
Также "Комментарии" писали, что в Польше обнаружили первый сбитый беспилотник РФ. Часть российских дронов вылетела за пределы Украины и попала в польское воздушное пространство. Армия Польши впервые применила оружие для сбивания беспилотников РФ, уже неоднократно попадавших на территорию страны.