Атака России по Львову: Садовый назвал количество ракет и дронов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала город около 60 дронов и более 10 ракет. По его словам, украинские силы противовоздушной обороны не допустили биде, однако зафиксировано падение обломков на гражданский состав.

Россия атаковала Львов

Андрей Садовый рассказал, что Россия атаковала Львов 70 воздушными целями, однако город не понес серьезных убытков. Также от атаки РФ незафиксированы жертвы.

"Сегодня ночью во Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет. Спасибо нашим силам ПВО за то, что не допустили беды. Нет жертв, нет разрушений жилищного фонда. Есть попадание обломков в гражданский состав на Авиационной. Сейчас оцениваем ущерб", — сообщил Садовый.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что пострадавших во Львове после атаки России нет, однако отметил сложную ночь.

"Ночью враг атаковал Львов боевыми беспилотниками и ракетами. Жертв или пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО!", — указал Козицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла смертельный удар по Житомирщине. В области зафиксированы значительные разрушения.

Также "Комментарии" писали, что в Польше обнаружили первый сбитый беспилотник РФ. Часть российских дронов вылетела за пределы Украины и попала в польское воздушное пространство. Армия Польши впервые применила оружие для сбивания беспилотников РФ, уже неоднократно попадавших на территорию страны.