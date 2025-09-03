Атака РФ по Украине: из-под завалов достали человека

Прошлой ночью и утром враг нанес очередной массированный удар по территории Хмельницкой области. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили три ударных беспилотника "Shahed" и одну крылатую ракету "Калибр". Еще один дрон был потерян локационно.

Атака рф на Хмельницкую область

Несмотря на работу ПВО, обломки и взрывные волны повлекли за собой значительные разрушения в Хмельницком и близлежащих общинах. Были повреждены более 100 окон в жилых домах, более 50 окон в учебном заведении, нежилые помещения, коммунальная инфраструктура, частные гаражи и автомобили. Также в результате ударов обесточены несколько населенных пунктов, в городе повреждены два троллейбуса.

Наиболее драматичным эпизодом этой ночью стали поисково-спасательные работы. Под завалами разрушенного здания находился мужчина. Спасатели вместе с поисковой собакой долго пытались найти и достать его. К сожалению, около утра стало известно, что мужчина ориентировочно 40 лет погиб. Впоследствии его личность идентифицировали — местный житель 1980 года рождения. Власти выразили искренние соболезнования семье погибшего.

К ликвидации последствий атаки привлечены работники ГСЧС, медики, психологи, полиция и бригады энергетиков. Они работают над восстановлением электроснабжения и пострадавшим жителям. В городе продолжаются работы по расчистке завалов и ремонту поврежденных объектов.

В своем заявлении Тюрин поблагодарил защитников неба, спасателей и аварийных служб за их работу. Он подчеркнул, что атака на гражданскую инфраструктуру – очередное доказательство безнаказанности россии, которая продолжает террор против мирного населения.

Он подчеркнул, что на российскую агрессию требуется реальная реакция мира. По его словам, в ближайшие дни украинские власти обсудят с международными партнерами новые шаги по усилению давления на кремль, в частности, в рамках саммита со странами Северной Европы и Балтии в Дании и в формате двусторонних переговоров во Франции.

