Атака РФ на Польшу: Киев, Варшава и Вильнюс выступили с совместным заявлением

Только сплоченные скоординированные действия могут гарантировать безопасность граждан Украины, Польши и Литвы. С таким заявлением выступили министры иностранных дел этих стран после нарушения российскими дронами польского воздушного пространства ночью 10 сентября. Как передает портал "Комментарии", такое совместное заявление появилось на сайте МИД Украины.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

В заявлении говорится, что Украина готова делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак.

Министры также подчеркнули необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества соответствующих структур трех государств, ответственных за безопасность воздушного пространства.

"Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, желательно, привести к повышению эффективности наших мер по противовоздушной обороне", – говорится в заявлении.

Министры трех стран призвали партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС, поскольку "только адекватная и решительная реакция предотвратит дальнейшую эскалацию".

Дипломаты также просили общества трех государств оставаться бдительными и осознавать злонамеренные попытки дезинформации со стороны России.

