Атака Путина на Польшу не сыграет на руку Украине: военный шокировал причиной

Российский запуск беспилотников в сторону Польши может преследовать стратегическую цель — заставить Европу сосредоточиться на собственной безопасности, ослабив тем самым поддержку Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал украинский эксперт по системам связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш Бескрестнов.

Анализируя опубликованное фото одного из упавших на польской территории беспилотников, специалист отметил, что речь идет о дрон-обманке типа "Гербера", который используется для отвлечения систем ПВО. По словам Бескрестнова, изображенная модель даже не имеет камер, то есть не выполняет функции разведки.

В то же время эксперт подчеркнул, что достоверной информации о залете в воздушное пространство Польши именно ударных дронов типа Shahed пока нет.

"Никогда не знаешь, какой план был у России. Запустили 'пенопластовые' самолеты на Польшу. Все живы. Дальше скандала дело не пойдет. Нам это никак не сыграет на руку. А вот Европа, вероятно, теперь займется своей обороной, а не нашей. И деньги пойдут туда. Возможно, в этом и был план."

Несмотря на громкие заявления польских политиков и обеспокоенность в Варшаве, в НАТО пока не расценивают нарушения воздушного пространства Польши как прямой агрессии со стороны России. Вероятно, на уровне Альянса не будет ни одного военного ответа, а сам инцидент не будет иметь серьезных последствий для Москвы.

Похожего мнения придерживается и руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Он напомнил, что даже во время холодной войны советские самолеты неоднократно заходили в воздушное пространство стран НАТО, однако ни разу это не привело к применению пятой статьи устава Альянса по коллективной обороне.

Как уже писали "Комментарии", атака российских дронов на территорию Польши может стать критическим поворотным моментом для Европы, пишет The Telegraph. Это потенциальная возможность повлиять на отношение президента США Дональда Трампа к действиям Кремля и убедить его, что Владимир Путин не заинтересован в реальном мире в Украине.