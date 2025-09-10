Атака Путина дронами на Польшу была сознательной: озвучена неожиданная цель Кремля

Россия целенаправленно применила дроны для атаки на Польшу с целью проверки системы возможных ответов Запада и доказательства ее отсутствия, чтобы расширить войну на европейской территории, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: из открытых источников

Он объяснил, что РФ намеренно, тщательно и с четкими намерениями атаковала Польшу дронами, считая это частью сознательной стратегии агрессора.

"Чтобы протестировать „систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, испугать их и вывести из алгоритмов поддержки. Чтобы расширить и масштабировать войну на территории Европы. Чтобы приучить к мнению о возможности и обязательности войны…", — говорится в заявлении советника главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Россия не покинет войну добровольно. Он назвал иллюзией надежды, что Москву можно успокоить, идя на компромиссы в ее пользу.

"Жить в иллюзии, что агрессора (РФ) можно умиротворить путем компромиссов в его пользу, значит, неизменно готовиться к масштабной трагедии для многих европейских стран в ближайшем будущем...", — предупредил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, что во время массированной атаки на Украину в ночь на 10 августа российские дроны проникли на территорию Польши, где они были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии беспилотников генсека НАТО Марка Рютте.

Комментируя инцидент, президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что принимал участие в совещании в Оперативном командовании Вооруженных Сил и анонсировал встречу в Совете национальной безопасности с участием Туска. Польское правительство также созвало экстренное заседание.

Как уже писали "Комментарии", 10 сентября российские военные нанесли комбинированный удар по Житомирской области. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.