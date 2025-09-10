Атака на Польшу: в Раде назвали следующие шаги РФ, если ЕС и НАТО умолчат

Рубрики
Кравцев Сергей
Несмотря на то, что некоторые уже рисуют мрачные прогнозы для поляков и в целом Европы на этом этапе России не будут вторгаться в страны Евросоюза и НАТО по схеме Украины 2022 года. Прямое противостояние русский фашизм сейчас не потянет. Целью является устрашение и дестабилизация, а также проверка реакции. Если Польша и партнеры по НАТО отреагируют стандартным беспокойством, террор усилится. Такое мнение высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он продолжает, если такой сценарий удастся, следующим этапом может стать очередное СВО против Финляндии, Балтии или, если все пойдет идеально, и пробитие Сувальского коридора в калининградскую область.
