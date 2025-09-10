logo

Атака на Польшу: в Раде назвали следующие шаги РФ, если ЕС и НАТО умолчат
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака на Польшу: в Раде назвали следующие шаги РФ, если ЕС и НАТО умолчат

Владимир Арьев рассказал, что после атаки на Польшу у Запада осталось всего два варианта

10 сентября 2025, 14:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что некоторые уже рисуют мрачные прогнозы для поляков и в целом Европы на этом этапе России не будут вторгаться в страны Евросоюза и НАТО по схеме Украины 2022 года. Прямое противостояние русский фашизм сейчас не потянет. Целью является устрашение и дестабилизация, а также проверка реакции. Если Польша и партнеры по НАТО отреагируют стандартным беспокойством, террор усилится. Такое мнение высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

Атака на Польшу: в Раде назвали следующие шаги РФ, если ЕС и НАТО умолчат

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Продолжение следует гибридные атаки "шахедов" для наведения страха на польское население, психологически не готовое к войне, которому не без участия российской пропаганды заменяют образ врага с россиянина на украинца, чтобы разделить двух союзников. Прорывы белорусско-польской границы начнутся не солдатами, а мигрантами, которых на территории Лукашенко накопилось достаточно. Страх, по замыслу КГБистов, должен посеять панику, которая может качать и Чехию с Германией и страны Балтии", – отметил нардеп.

Он продолжает, если такой сценарий удастся, следующим этапом может стать очередное СВО против Финляндии, Балтии или, если все пойдет идеально, и пробитие Сувальского коридора в калининградскую область.

"Единственное на что рассчитывает москва – нерешительность НАТО в целом и атакованных стран в частности. Сейчас для них наступил момент истины: военный ответ России, в том числе через ВСУ и введение действительно адских санкций, или ворота в их персональный ад. Третьего варианта нет", – констатировал Владимир Арьев.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно о первом шаге Польши по отношению к России после ночной атаки дронами.

Также издание "Комментарии" сообщало – Портников рассказал, почему атакой на Польшу Путин окончательно стал на путь нацистской Германии.



