Атака на Польшу: в Раде назвали следующие шаги РФ, если ЕС и НАТО умолчат

Несмотря на то, что некоторые уже рисуют мрачные прогнозы для поляков и в целом Европы на этом этапе России не будут вторгаться в страны Евросоюза и НАТО по схеме Украины 2022 года. Прямое противостояние русский фашизм сейчас не потянет. Целью является устрашение и дестабилизация, а также проверка реакции. Если Польша и партнеры по НАТО отреагируют стандартным беспокойством, террор усилится. Такое мнение высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"Продолжение следует гибридные атаки "шахедов" для наведения страха на польское население, психологически не готовое к войне, которому не без участия российской пропаганды заменяют образ врага с россиянина на украинца, чтобы разделить двух союзников. Прорывы белорусско-польской границы начнутся не солдатами, а мигрантами, которых на территории Лукашенко накопилось достаточно. Страх, по замыслу КГБистов, должен посеять панику, которая может качать и Чехию с Германией и страны Балтии", – отметил нардеп.

Он продолжает, если такой сценарий удастся, следующим этапом может стать очередное СВО против Финляндии, Балтии или, если все пойдет идеально, и пробитие Сувальского коридора в калининградскую область.

"Единственное на что рассчитывает москва – нерешительность НАТО в целом и атакованных стран в частности. Сейчас для них наступил момент истины: военный ответ России, в том числе через ВСУ и введение действительно адских санкций, или ворота в их персональный ад. Третьего варианта нет", – констатировал Владимир Арьев.

