Атака на Польшу: дальше все решат три шага, а пока Пекин внимательно наблюдает

Североатлантический договор, основанный НАТО, в статье 4 предусматривает обязательные консультации по требованию любого государства-члена, которое считает, что его территориальной целостности, политической независимости или безопасности угрожает опасность. Об этом рассказал дипломат Даниил Лубкивский.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, для Кремля проверочным тестом станут следующие вопросы: выдвинет ли Польша требование о консультациях по статье 4 и как оперативно Альянс их проведет? Дальше будет многое зависеть от того, примет ли Альянс решение о поражении (убытке) опасных целей над территорией Украины? Ну и самое главное – какие конкретные шаги предпримет Вашингтон.

"За результатами этих шагов будет наблюдать Пекин. У Польши есть уникальная возможность внести исторический вклад в сдерживание российской агрессии против нас всех", – отметил Даниил Лубкивский.

