Атака на еще один город: россияне опасно активизировались в Запорожье

В Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя, российские оккупационные силы активизировали свои действия. По словам Владислава Волошина, спикера Сил обороны юга Украины, вражеские войска проводят активную разведку, а также опрокидывают дополнительные силы из оккупированного Крыма.

Наступление РФ на Запорожском направлении (фото из открытых источников)

Оккупанты осуществляют как авиационную, так и инженерную разведку путей, что свидетельствует о подготовке к наступательным действиям. Это также включает в себя разведку боем, что является попыткой выявить огневые средства украинских войск.

Волошин сообщил, что российская авиация совершила ряд ударов по городу Гуляйполе и близлежащим населенным пунктам, применив штурмовую и армейскую авиацию. В результате было нанесено несколько десятков ударов неуправляемыми авиационными ракетами.

Кроме того, кафиры активно пополняют свои подразделения, направляя дополнительные силы и технику из Крыма, а также восстанавливают боезапасы. Волошин отметил, что агрессор намерен усилить свои действия, подготавливая штурмовые операции малыми группами пехоты численностью от 5 до 10 человек.

"Он готовится в определенном будущем к ведению штурмовых действий малыми группами пехоты в составе в отделение – от 5 до 10 человек", – подчеркнул Владислав Волошин.

Благодаря этим мерам враг стремится восстановить свои силы и компенсировать потери в составе личного состава, что позволит ему продолжить боевые действия на этом направлении. Украинские силы обороны держат ситуацию под контролем, невзирая на увеличение активности противника.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какова вероятность захвата Запорожья . Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV отметил, что российские захватчики не могут накопить большие силы для совершения мощного штурма с целью прорыва на фронте. Эксперт отметил, что от северного фланга линии фронта в Харьковской области и дальше вдоль всего фронта до реки Днепр на всех участках происходит оживление действий российских оккупантов.