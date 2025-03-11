Атака дронов на Москву стать козырем Киева на переговорах в Джидде

В ночь на 11 марта 2025 года Россия подверглась массированной атаке со стороны беспилотников. Было использовано более 300 дронов, что привело к значительным разрушениям и многочисленным жертвам в Москве и других регионах. Этот инцидент может стать важным аргументом для Украины во время переговоров в Саудовской Аравии, считает Олег Лесной, президент аналитического центра "Политика".

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Лесной отметил, что такая атака усиливает позицию Украины, отмечая необходимость начать перемирие, которое начнется с прекращения атак с обеих сторон. Согласно его словам, это доказывает, что у Украины есть реальные возможности для влияния на Россию.

"Когда в Москве горят дома, автомобили и крупные предприятия, это можно рассматривать как весомый козырь", – добавил он.

По словам Лесного, даже без военной помощи со стороны США Украина смогла осуществить такую мощную атаку, в частности на московские регионы, благодаря своим собственным средствам поражения, которые способны достигать таких расстояний.

"Война – это своеобразное продолжение дипломатии, как бы это ни звучало жестоко. Я считаю, что эта ситуация больше на пользу, чем во вред", – подытожил эксперт.

По его мнению, масштабная атака дронами по территории России может стать важным доводом в пользу мирного процесса. Лесной считает, что если Россия прекратит обстрелы Украины, то и ответные действия с украинской стороны также прекратятся, что может стать шагом к миру. Этот жест может также быть ответом Дональду Трампу, ранее заявившему, что Украина пока не готова к завершению войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что для установления стабильного мира в Украине необходимо выполнить ряд предварительных условий, чтобы избежать восстановления войны со стороны России. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил в статье The Guardian.