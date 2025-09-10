logo

Атака дронами по Польше не была случайной: раскрыты впечатляющие детали плана
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака дронами по Польше не была случайной: раскрыты впечатляющие детали плана

Кремль приступил к подготовке дроновых ударов по Польше еще с июля этого года.

10 сентября 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия начала готовить дроновые атаки на Польшу еще в июле, используя SIM-карты польских и литовских операторов, установленные в ударных БПЛА. О подготовке Варшава, вероятно, была проинформирована.

Атака дронами по Польше не была случайной: раскрыты впечатляющие детали плана

Фото: из открытых источников

Такая информация была обнародована аналитиками Defense Express со ссылкой на предыдущие публикации польских журналистов.

Как отмечается, еще в начале июля в Польше обсуждались случаи, когда в остатках сбитых на территории Украины беспилотников находили 4G-модемы с SIM-картами стран ЕС. В частности, журналист Марек Будзыш писал об отчете от 2 июля, в котором говорилось о конкретных районах падения дронов и найдены в них комплектующие.

Это может свидетельствовать о подготовке к прорыву дронов через границы Польши и Литвы или об усилении ударов по западным регионам Украины. Использование сотовых сетей агрессором позволяет не только корректировать полет БПЛА, но и получать визуальную или техническую информацию в реальном времени, особенно в отношении работы украинской ПВО или систем РЭБ, объясняют аналитики.

В отчете также отмечалось, что факт использования SIM-карт польских и литовских мобильных операторов в беспилотниках было сообщено партнерам в соответствующих странах. Вероятно, информация действительно была передана, ведь уже через неделю документ появился в польских СМИ. Впрочем, эта информация не вызвала заметного общественного резонанса в самой Польше, несмотря на то, что дроны РФ уже неоднократно вторгались в ее воздушное пространство.

Как уже писали "Комментарии", российские войска могут целить не только объекты энергетической инфраструктуры Украины, но и другие стратегически важные системы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко.



Источник: https://defence-ua.com/army_and_war/kreml_gotuvav_dronovi_ataki_polschi_z_lipnja_na_shahedah_vzhe_fiksuvalis_polski_sim_karti-20169.html
