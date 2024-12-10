"Атака будет серьезной": куда РФ может ударить "Орешником" в следующий раз в Украине

Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке, заявил летчик-испытатель и авиационный эксперт Александр Лиходид в эфире "Киев 24". По его словам, такой сценарий возможен из-за желания Путина продемонстрировать силу, особенно накануне инаугурации Дональда Трампа.

Ракетный удар по Украине (фото из открытых источников)

Лиходид отметил, что вероятность использования "Орешника" в ходе комбинированного удара по Украине достаточно высока.

"Дальняя авиация, ракеты Х-101/555, затем "Шахеды". И когда это будет уже над Украиной, они сделают такую "собачью свадьбу" из этих ракет.... Если они будут пускать из "Капустиного Яра", а он мобильный, они могут его перевезти в любое место", — сказал эксперт

Он подчеркнул, что Россия может использовать ракету для ударов по западным регионам Украины. Лиходид пояснил, что признаком подготовки может стать закрытие воздушных маршрутов в Ростовской и Воронежской областях.

Маршрут ракеты, по его прогнозам, может пролегать к югу от Волгограда через Морозовск, далее между Луганском и Донецком, после чего она войдет в воздушное пространство Украины.

"И дальше куда она, в Киев пойдет, пойдет дальше туда на запад — я думаю, если они будут применять, то они ее применят где-то там в Карпатах, потому что нужно показать… Толка от этой ракеты не будет, заряда там нет. . Ядерный они не рискнут", — сказал Лиходид.

По его мнению, подобная атака будет серьезной. В то же время, Украина не сможет эффективно противостоять ракетам "Орешник", поскольку для этого нет соответствующих средств перехвата.

"Они есть у американцев… И у израильтян. Продали Арабским Эмиратам, Японии, Саудовской Аравии и Южной Корее. Вот там эти установки есть", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин снова принялся расхваливать свою любимую ракету . Появление новой ракеты "Орешник" на вооружении российской армии фактически сводит необходимость использования ядерного оружия к минимуму. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека.