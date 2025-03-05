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Атак стало меньше: что происходит в районе Покровска

Россияне снизили интенсивность боев на Покровском направлении

5 марта 2025, 21:35
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Марьян Ощановский

Количество атак российской армии в районе города Покровска ежедневно уменьшается, сообщает военный паблик Deep State.

Атак стало меньше: что происходит в районе Покровска

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Количество штурмовых действий врага на Покровском отрезке продолжает падать. Очередной минимальный рекорд столкновений состоялся вчера 4 марта и составил 17 раз", — говорится в сообщении Deep State.

На графике отражена динамика штурмов армии РФ с начала 2025 года. Синяя линия – линия тренда за последние шесть дней.

Атак стало меньше: что происходит в районе Покровска - фото 2

В то же время, отмечает Deep State, врагу удается заводить новые подразделения на Покровское направление.

"Например, для штурмов на Успеновку противник завел свежее подразделение в Нововасиловку. Труппы противника уже валяются в Успеновке", — пишет паблик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21418
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