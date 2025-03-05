Атак стало меньше: что происходит в районе Покровска

Количество атак российской армии в районе города Покровска ежедневно уменьшается, сообщает военный паблик Deep State.

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Количество штурмовых действий врага на Покровском отрезке продолжает падать. Очередной минимальный рекорд столкновений состоялся вчера 4 марта и составил 17 раз", — говорится в сообщении Deep State.

На графике отражена динамика штурмов армии РФ с начала 2025 года. Синяя линия – линия тренда за последние шесть дней.

В то же время, отмечает Deep State, врагу удается заводить новые подразделения на Покровское направление.

"Например, для штурмов на Успеновку противник завел свежее подразделение в Нововасиловку. Труппы противника уже валяются в Успеновке", — пишет паблик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

