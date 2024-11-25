ATACMS уничтожили систему ПВО в Курской области: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

В субботу, ATACMS уничтожили систему ПВО в Курской области: 4 военнослужащих РФ погибли. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

Уничтоженная техника оккупантов. Фото: росСМИ

Как минимум пять ракет ATACMS атаковали вечером 23 ноября Фатезский район Курской области.

Как ранее сообщала ASTRA, в ночь с 24 на 25 ноября в результате атаки ATACMS на военный аэродром "Халино" в Курской области ранены двое российских военнослужащих.

В российских соцсетях публикуют фото уничтоженной установки ПВО, вероятно, после субботнего удара по Курщине.

ОБНОВЛЕНО: По данным журналиста Юрия Бутусова, ликвидированы офицеры и ремонтники завода-производителя "Алмаз-Антей".

Как минимум пять ракет ATACMS атаковали вечером 23 ноября Фатезский район Курской области. В результате удара была уничтожена РЛС 92Н6Е и две пусковые установки. Ликвидировано: 5 офицеров (в том числе командир дивизиона и начштаба) + 3 сотрудника концерна "Алмаз-Антей" – производителя комплекса С-400.

Ликвидированные российские офицеры:

- майор Солодовников Максим Николаевич;

- капитан Заворин Сергей Владимирович;

- старший лейтенант Печенкин Никита Николаевич;

- старший лейтенант Кодзоев Юсуп Адамович;

– лейтенант Подлипалов Алексей Максимович.

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В России горят заводы из-за обстрелов: что известно о попадании

Сегодня ночью беспилотники атаковали четыре области Российской Федерации. По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 БПЛА самолетного типа.

Над территорией Калужской области уничтожены восемь БПЛА, семь – над территорией Курской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Белгородской области. По данным местных СМИ, самые большие попадания произошли именно в Калуге.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в период 00:40 до 01:15 были успешно атакованы Калужский НПЗ "Первый завод" и Калужский приборостроительный завод "Тайфун". Z -каналы и местные СМИ утверждают, что атакована нефтебаза и Калужский приборостроительный завод "Тайфун".

Такую же информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. В сети также публикуются видео, как утверждается с места пожара на НПЗ.