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Астанавитесь: российские дроны уничтожили автопарк Януковича в Межигорье (ФОТО)

Музей ретро автомобилей, о котором писали "Комментарии", оказался не простым

сегодня, 14:35
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Николай Лисицын

Музей ретро машин, сгоревший в ночь на 28 января в Киевской области, расположен в Межигорье. Там находилась автомобильная коллекция беглого президента Украины Виктора Януковича. Как и остальное имущество Януковича, машины были конфискованы у него, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "Информатор-Киев".

Астанавитесь: российские дроны уничтожили автопарк Януковича в Межигорье (ФОТО)

Атака дронов РФ 28 января уничтожила часть коллекции ретроавтомобилей, принадлежавшую Януковичу. Фото: из открытых источников

"Информатор" выяснил, что речь идет об ангаре в Межигорье, где держали автомобили, которые когда-то принадлежали Януковичу. Судя по фото, которые выставил и.о. главы КОДА, Николай Калашник, пострадали как советские, так и американские автомобили 1970-х годов. Также, судя по фото, огонь уничтожил фешенебельную "Чайку" — ныне в хорошем состоянии каждый из таких коллекционных автомобилей может стоить от 50 тысяч долларов и до 150 тысяч.


Как сообщали "Комментарии",  в результате падения обломков российских дронов 28 января был поврежден эксклюзивный ретро-авто музей в Киевской области. Об этом сообщал и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник. Сотрудники ГСЧС потушили пожар на площади 600 кв. км. Предварительно, в ангаре уничтожены девять транспортных средств и 27 повреждены. Последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. В них повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения, 3 автомобиля. Пострадавших среди населения нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты снова пишут, что оккупанты ведут обстрелы будто бы только по "военным целям". Пропагандисты, в частности, утверждают, что удар 28 января нанесен якобы по аэродрому в  Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников.



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Источник: https://kiev.informator.ua/uk/na-kijivshchini-zruynovano-muzey-retro-avtomobiliv-skilki-eksponativ-vtracheno
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