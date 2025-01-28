Астанавитесь: российские дроны уничтожили автопарк Януковича в Межигорье (ФОТО)

Музей ретро машин, сгоревший в ночь на 28 января в Киевской области, расположен в Межигорье. Там находилась автомобильная коллекция беглого президента Украины Виктора Януковича. Как и остальное имущество Януковича, машины были конфискованы у него, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "Информатор-Киев".

Атака дронов РФ 28 января уничтожила часть коллекции ретроавтомобилей, принадлежавшую Януковичу. Фото: из открытых источников

"Информатор" выяснил, что речь идет об ангаре в Межигорье, где держали автомобили, которые когда-то принадлежали Януковичу. Судя по фото, которые выставил и.о. главы КОДА, Николай Калашник, пострадали как советские, так и американские автомобили 1970-х годов. Также, судя по фото, огонь уничтожил фешенебельную "Чайку" — ныне в хорошем состоянии каждый из таких коллекционных автомобилей может стоить от 50 тысяч долларов и до 150 тысяч.





Как сообщали "Комментарии", в результате падения обломков российских дронов 28 января был поврежден эксклюзивный ретро-авто музей в Киевской области. Об этом сообщал и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник. Сотрудники ГСЧС потушили пожар на площади 600 кв. км. Предварительно, в ангаре уничтожены девять транспортных средств и 27 повреждены. Последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. В них повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения, 3 автомобиля. Пострадавших среди населения нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты снова пишут, что оккупанты ведут обстрелы будто бы только по "военным целям". Пропагандисты, в частности, утверждают, что удар 28 января нанесен якобы по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников.