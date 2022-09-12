Артем Компан: в Украины самые большие подземные хранилища газа в Европе



















Запрет на экспорт природного газа из Украины сдерживает европейские компании от хранения газового ресурса в украинской подземке, считает председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Украина имеет самые большие подземные хранилища газа (фото из открытых источников)

“Те решения, которые были приняты вскоре после начала полномасштабной агрессии, негативно повлияли на доверие наших европейских партнеров. Ведь когда Украина полностью запретила экспорт, на время были заморожены небольшие, но принадлежавшие европейским компаниям ресурсы в украинской подземке”, — прокомментировал ситуацию Артем Компан во время дискуссии в программе Энергетическая карта.

Он напомнил, что Украина имеет самые большие подземные хранилища газа в Европе, общий объем которых составляет 30 млрд кубометров газа. В то время как в большинстве стран ЕС либо отсутствуют подземные газовые хранилища, либо они имеют ограниченный объем для хранения газа.

Как только Украина разблокирует экспорт газ, европейские украинские газовые хранилища снова станут привлекательным местом для хранения ресурса. И это никоим образом не повлияет на газовый баланс Украины, но мы сможем не оставлять значительные объемы подземных хранилищ пустыми”, — считает Артем Компан.

Хотя, безусловно, риски военных ударов по этим объектам остаются, и они оцениваются европейцами как достаточно серьезные, признает эксперт.

Как известно, из-за нехватки собственных мощностей для хранения газа страны ЕС сейчас используют с этой целью даже имеющиеся мощности в LNG-терминалах.

По мнению Артема Компана, Украина могла бы принять решение о частичном разрешении экспорта исключительно для европейских трейдеров.

"Если будет принято решение разрешить иностранным компаниям экспорт закачанного в подземные хранилища газа, это будет побуждать крупных игроков европейского рынка рассмотреть украинские ПХГ как стратегическую платформу для хранения голубого топлива", — добавил глава Ассоциации.

Как сообщалось, Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2022 г. №666 был запрещен экспорт нескольких видов топлива, в том числе природного газа, из-за установления нулевых квот на экспорт.

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