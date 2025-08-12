logo

BTC/USD

118991

ETH/USD

4312.11

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Венгрия перед началом войны поразила поступок в отношении Украины: громкие детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия перед началом войны поразила поступок в отношении Украины: громкие детали

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, вероятно, заключил с российским диктатором Владимиром Путиным меморандум о потенциальной оккупации части украинской территории.

12 августа 2025, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что есть основания полагать: в феврале 2022 года Венгрия совершила маневры у украинской границы, которые вряд ли можно объяснить только заботой о беженцах. Согласно его словам, за несколько дней до полномасштабного вторжения России венгерская армия могла действовать в рамках заранее согласованного с Москвой плана.

Венгрия перед началом войны поразила поступок в отношении Украины: громкие детали

Фото: из открытых источников

По словам Чалого, до сих пор так и не получил ответа на вопросы, которые задавал действия Будапешта перед 24 февраля.

"Я до сих пор не получил ответа на те информационные сообщения экспертов-венгров, которых я уважаю, что Венгрия перед первыми днями широкомасштабного вторжения направила ближе к границе Украины свои наступательные силы", — отметил дипломат.

Он также уточнил, что Венгрия стягивала танковые и мотопехотные части к приграничным территориям, и эта активность сопровождалась эвакуацией местных сел.

"Объяснение, что это было для обеспечения для беженцев свободного перехода, не выдерживают критики. Там есть подтверждение очень серьезное, что они подходили не с обороной, а под границу поставили, эвакуировали села и поставили танковые и мотопехотные подразделения. То есть это требует после войны анализа", — подчеркнул Чалый.

Напомним, 22 февраля 2022 года, после того, как российский правитель Владимир Путин признал "независимость" ОРДЛО, венгерские власти переместили войска к границе с Украиной. Формальной причиной назвали предотвращение проникновения боевиков на территорию страны.

Однако в 2025 году генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предположил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог заключить определенный секретный меморандум с российской стороной, допускавший распределение части украинских территорий в случае успешного наступления РФ.

Как уже писали "Комментарии", аналитики влиятельного американского издания The Hill очертили базовые требования, которые Украина должна предъявить России в случае возможных переговоров по мирному соглашению. Согласно материалу, Киев может даже рассмотреть вопросы временно оккупированных территорий только при строгом соблюдении ряда принципиальных положений, гарантирующих долгосрочную безопасность и стабильность государства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/svit-e-seryozni-pidtverdzhennya-chaliy-pro-dii-armii-ugorshchini-bilya-kordonu-z-ukrainoyu-v-lyutomu-2022-roku
Теги:

Новости

Все новости