Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что есть основания полагать: в феврале 2022 года Венгрия совершила маневры у украинской границы, которые вряд ли можно объяснить только заботой о беженцах. Согласно его словам, за несколько дней до полномасштабного вторжения России венгерская армия могла действовать в рамках заранее согласованного с Москвой плана.

Фото: из открытых источников

По словам Чалого, до сих пор так и не получил ответа на вопросы, которые задавал действия Будапешта перед 24 февраля.

"Я до сих пор не получил ответа на те информационные сообщения экспертов-венгров, которых я уважаю, что Венгрия перед первыми днями широкомасштабного вторжения направила ближе к границе Украины свои наступательные силы", — отметил дипломат.

Он также уточнил, что Венгрия стягивала танковые и мотопехотные части к приграничным территориям, и эта активность сопровождалась эвакуацией местных сел.

"Объяснение, что это было для обеспечения для беженцев свободного перехода, не выдерживают критики. Там есть подтверждение очень серьезное, что они подходили не с обороной, а под границу поставили, эвакуировали села и поставили танковые и мотопехотные подразделения. То есть это требует после войны анализа", — подчеркнул Чалый.

Напомним, 22 февраля 2022 года, после того, как российский правитель Владимир Путин признал "независимость" ОРДЛО, венгерские власти переместили войска к границе с Украиной. Формальной причиной назвали предотвращение проникновения боевиков на территорию страны.

Однако в 2025 году генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предположил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог заключить определенный секретный меморандум с российской стороной, допускавший распределение части украинских территорий в случае успешного наступления РФ.

