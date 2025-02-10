Российское военное командование использует штурмы островов в Херсонской области для наказания своих нарушителей дисциплины, сообщает партизанское движение "Атеш".

Для штрафников придумали жестокое наказание. Фото из открытых источников

По данным движения, отправление окупантов на задание на острова Херсонщины становится не только боевой операцией, но и формой наказания.

"В зону практически гарантированной гибели командиры отправляют "ухажеров", нарушителей дисциплины и даже тех, кто отказывается сдавать деньги в общую кассу подразделений", — говорится в сообщении "Атеш".

Отмечается, что оккупанты пытаются избежать штурмов любыми способами. В частности, они пытаются подкупить командиров или ломают военную технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.