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Армия РФ жестоко наказывает своих: как расправляются со штрафниками

Нарушителей отправляют захватывать остовы на Днепре

10 февраля 2025, 23:50
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Марьян Ощановский

Российское военное командование использует штурмы островов в Херсонской области для наказания своих нарушителей дисциплины, сообщает партизанское движение "Атеш".

Армия РФ жестоко наказывает своих: как расправляются со штрафниками

Для штрафников придумали жестокое наказание. Фото из открытых источников

По данным движения, отправление окупантов на задание на острова Херсонщины становится не только боевой операцией, но и формой наказания.

"В зону практически гарантированной гибели командиры отправляют "ухажеров", нарушителей дисциплины и даже тех, кто отказывается сдавать деньги в общую кассу подразделений", — говорится в сообщении "Атеш".

Отмечается, что оккупанты пытаются избежать штурмов любыми способами. В частности, они пытаются подкупить командиров или ломают военную технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.



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Источник: https://t.me/atesh_ua/6336
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