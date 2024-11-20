Армия РФ зашла в Курахово: бои идут в центре города

В городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ зашла в Курахово. Фото из открытых источников

"Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", – рассказал офицер "Алекс".

По словам военного, противник уже занял в Курахово элеватор.

Офицер "Алекс" также сообщил, что на Покровском направлении российские FPV-дроны уничтожают все живое, двигающееся по трассам на расстоянии до 10 км.

"Никто не разбирается – гражданские или нет. Убивают, даже если человек в гражданской одежде. Многие трупы ребята сняли с дронов в оккупированном Селидовом. И это менее 1% случаев, о которых известно", – рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.