Армия РФ запустила «конвейер смерти», - военный обозреватель

Человеческий ресурс в русской армии не имеет никакого значения для военного руководства. Власти РФ готовы к затяжной войне, новой мобилизации солдат, которых они бросают на передов ую. Об этом 26 декабря сказал в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович, пишут "Комментарии".



Военное руководство России пытается беречь технику, а не людей

Попович убежден , что РФ готова на мобилизацию и готовится к ней в начале следующего года. Верховное руководство готовится развертывать новые подразделения, части. " Мы об этом слышали из недавних заявлений Путина и Шойгу на заседании военной коллегии Министерства обороны РФ. Они всем своим видом показывают, что хотят провести затяжную войну , - говорит обозреватель . – Для них нет никакого значения жизни людей, которых они бросают на передовой. Мы видим, что они используют заключённых, бросают их на наши позиции. Мы открываем огонь, они таким образом обнаруживают наши позиции, пытаются делать ответные удары артиллерийскими средствами. Когда это не выходит, они перегруппировываются, снова наносят удары с помощью живой силы. Местами, непременно, употребляют технику. Это тоже правда. Они больше стараются беречь технику, а не беречь людей ".

Он убежден, что военное руководство страны-террористки не намерено отказываться от намерений захватить Донецкую область. “Я не думаю, что они откажутся от своих намерений только потому, что не хватает танков. Они будут и дальше бросать людей, совершенно не жалея их. В общем, запустили такой “конвейер смерти”. То есть, на мой взгляд, количество танков, бронетехники для них не проблема”, — сказал Попович.

В то же время Вооруженные силы Украины успешно уничтожают бронированную технику российской оккупационной армии. “ У нас есть достаточное количество ресурсов и мы очень удачно используем противотанковые системы. Что касается иного рода техники, то в зависимости от обстоятельств, то есть мы ведем контрбатарейную борьбу на тех участках фронта, где это необходимо. Мы сбиваем самолеты, мы сбиваем и ракеты в случае ракетных атак по нашей инфраструктуре”, — сказал Попович.

Он также отметил, что в ВСУ достаточно широкие потребности: нужны танки, бронированная техника, дальнобойные средства поражения, самолеты, системы ПВО и т.д. С вооружениями помогают партнеры Украины.

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