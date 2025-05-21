Армия РФ вышла на границу Днепропетровщины: что там происходит на самом деле

Информация о якобы выходе российских войск на границу Днепропетровской области не соответствует действительности.

Оккупанты РФ сделали фото на границе Днепропетровщины (фото из открытых источников)

"Сетью распространяется информация, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это – фейк! И эта "новость", и якобы ее иллюстрирующая фото. Они не соответствуют действительности", – заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он подчеркнул, что такая информация была намеренно распространена противником с целью запугать жителей области, посеять панику среди населения и дестабилизировать ситуацию.

Между тем в Telegram-канале DeepState объяснили, что на самом деле изображено на российском фото: "Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егоге, а утром русская добежала туда и начала фоткаться. А произошло это в районе населённого пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история".

В результате этих российских военных были ликвидированы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, какую украинскую область РФ может полностью оккупировать до конца года. Вооруженные силы страны-агрессора России до конца текущего года могут полностью захватить только территорию Луганской области. Именно в этом направлении, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские войска имеют реальные шансы достичь административных границ области. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Коваленко отметил, что в трех других регионах — Донецкой, Запорожской и Херсонской областях — у российских сил нет никаких шансов на полную оккупацию.

Эксперт также подчеркнул, что Луганская область и так почти полностью под контролем российской армии, и там Украине осталась лишь незначительная часть территории.

