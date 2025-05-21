logo

BTC/USD

110919.27

ETH/USD

2664.69

LTC/USD

101.40

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Армия РФ вышла на границу Днепропетровщины: что там происходит на самом деле
commentss НОВОСТИ Все новости

Армия РФ вышла на границу Днепропетровщины: что там происходит на самом деле

Информация начала стремительно распространяться по новостным каналам в день, 21 мая.

21 мая 2025, 21:06 comments3587
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Информация о якобы выходе российских войск на границу Днепропетровской области не соответствует действительности.

Армия РФ вышла на границу Днепропетровщины: что там происходит на самом деле

Оккупанты РФ сделали фото на границе Днепропетровщины (фото из открытых источников)

"Сетью распространяется информация, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это – фейк! И эта "новость", и якобы ее иллюстрирующая фото. Они не соответствуют действительности", – заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он подчеркнул, что такая информация была намеренно распространена противником с целью запугать жителей области, посеять панику среди населения и дестабилизировать ситуацию.

Между тем в Telegram-канале DeepState объяснили, что на самом деле изображено на российском фото: "Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егоге, а утром русская добежала туда и начала фоткаться. А произошло это в районе населённого пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история".

В результате этих российских военных были ликвидированы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, какую украинскую область РФ может полностью оккупировать до конца года. Вооруженные силы страны-агрессора России до конца текущего года могут полностью захватить только территорию Луганской области. Именно в этом направлении, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские войска имеют реальные шансы достичь административных границ области. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Коваленко отметил, что в трех других регионах — Донецкой, Запорожской и Херсонской областях — у российских сил нет никаких шансов на полную оккупацию.

Эксперт также подчеркнул, что Луганская область и так почти полностью под контролем российской армии, и там Украине осталась лишь незначительная часть территории.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/21867
Теги:

Новости

Все новости