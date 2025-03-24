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"Армия РФ выдыхается": что известно о наступлении врага на Донбассе

Наступление российской армии на Донбассе выдыхается

сегодня, 21:04
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Марьян Ощановский

Российская армия терпит поражение на Донбассе, заявил военный ВСУ Кирилл Сазонов.

"Армия РФ выдыхается": что известно о наступлении врага на Донбассе

На Донбассе армия РФ остановилась. Фото из открытых источников

Кирилл Сазонов отметил, что обстрелы Киева, Запорожья, Кировограда и Сум – это не просто атаки, а отчаянная попытка давления на Украину. "Других рычагов у России уже нет", — подчеркнул он.

По его словам, месяцем ранее российская пропаганда пыталась убедить всех, что "Россия наступает, у нее есть карты, а у Украины их нет", но на деле ВС РФ не демонстрируют ни успехов, ни перспектив. Сазонов подчеркнул, что российская армия несет колоссальные потери.

"За три месяца 2025 года они потеряли больше людей, чем за весь 2022 год", — сообщил он.

Политолог напомнил об очередной российской выдумке — истории о якобы окружении украинских войск в районе Курской области.

"Американская разведка уже официально подтвердила: никакого окружения не было, но они продолжали врать", — сказал Сазонов.

По направлению Купянска и Лимана, по его словам, у россиян лишь "сомнительные тактические успехи". В Купянске, как отметил Сазонов, их ждет ловушка: "Зайдешь туда – будешь сидеть, как в тире, под прицелом". В Харьковской области успехов нет совсем.

На Запорожском направлении Россия также потерпела неудачу. Все попытки наступления закончились "двумя посадками по 200 метров", что даже не тянет на тактический результат. Самое тяжелое положение у россиян, по словам Сазонова, в Донецком направлении.

"Они ждут пополнений из Курска, но это их не спасет — лягут там все", — отметил он. Он привел в пример провал восьмой русской армии, которая пытается штурмовать Торецк и Времен Яр, но терпит потери в технике и личном составе. "Их просто разбирают наши бойцы", — добавил он.

"Кончились понты. Доклады об успехах наступления нереальны. Российская армия выдыхается", – резюмировал Сазонов.

По его оценке, опрокидывание потрепанных подразделений из Курской области ситуацию не спасет. Более того, среди пленных все чаще оказываются пожилые люди "50 плюс" вместо обещанных бодрых тридцатилетних бойцов. Сазонов подчеркнул, что армия окупантов разрушается быстрее, чем он ожидал.

"Я думал, это будет осенью, ближе к зиме. Но, видите ли, уже сейчас им тяжело. Все нормально, собрались, верим в ВСУ. Армия окупантов сыпется", — подытожил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=glsBeZyqirI
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