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Лиля Воробьева
Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью изданию Главред подчеркнул, что переломить ситуацию на поле боя возможно только при условии получения Украиной баллистических и крылатых ракет, способных работать в условиях действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Он также акцентировал на необходимости интенсификации ракетных и дроновых атак.
Армия РФ (фото из открытых источников)
По словам Жданова, ракета, несущая 300 кг взрывчатого вещества, способна полностью уничтожить, например, мост или склад, что может серьезно усложнить или даже заблокировать логистику врага на длительное время.
Также Жданов напомнил, что в первой половине 2024 года украинские силы успешно поразили объекты российской нефтяной инфраструктуры, выведя из строя примерно 20% нефтеперерабатывающих заводов РФ. мобильность.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что один из ведущих британских обозревателей Оуэн Мэттьюс опубликовал в издании The Telegraph колонку, в которой призывает президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. По мнению автора, сегодня Зеленский стал фактором нестабильности, внутреннего кризиса и проблемой для Украины.
В своей статье Мэттьюс сначала напоминает, какой была роль Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда президент Украины отказался эвакуироваться из Киева, чем вдохновил миллионы сограждан и удивил мир.