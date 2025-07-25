Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью изданию Главред подчеркнул, что переломить ситуацию на поле боя возможно только при условии получения Украиной баллистических и крылатых ракет, способных работать в условиях действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Он также акцентировал на необходимости интенсификации ракетных и дроновых атак.

Армия РФ (фото из открытых источников)

"Нам нужны ракеты, чтобы ослабить российский фронт, а для этого нам нужно вынести российскую логистику. Сейчас нам это делать нечем? Дроны?

По словам Жданова, ракета, несущая 300 кг взрывчатого вещества, способна полностью уничтожить, например, мост или склад, что может серьезно усложнить или даже заблокировать логистику врага на длительное время.

"Трамп задал очень хороший вопрос. Ведь по Москве можно бить даже дронами. побегают в метро во время воздушной тревоги, там выйдут с плакатами перед Кремлем и начнут спрашивать у Путина, что это за фигня. Но мы этого не делаем", – заявил он.

Также Жданов напомнил, что в первой половине 2024 года украинские силы успешно поразили объекты российской нефтяной инфраструктуры, выведя из строя примерно 20% нефтеперерабатывающих заводов РФ. мобильность.

"А потом – раз – мы перестали стрелять по российской нефтепереработке, словно по приказу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что один из ведущих британских обозревателей Оуэн Мэттьюс опубликовал в издании The Telegraph колонку, в которой призывает президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. По мнению автора, сегодня Зеленский стал фактором нестабильности, внутреннего кризиса и проблемой для Украины.

В своей статье Мэттьюс сначала напоминает, какой была роль Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда президент Украины отказался эвакуироваться из Киева, чем вдохновил миллионы сограждан и удивил мир.

