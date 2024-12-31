Армия РФ существенно укрепила защиту российско-украинской границы: детали от ISW

Российские войска с 2022 года усилили защиту международной границы России с Украиной. Командование армии РФ больше не привлекает для охраны границы призывников и военных, склонных к дезертирству. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики в отчете ссылаются на информацию одного из российских так называемых "военкоров", который утверждал, что войска развернули "серьезные" силы для защиты границы и сформировали отдельную группировку для ее охраны.

В Институте изучения войны отметили, что не имеют возможности самостоятельно подтвердить эту информацию.

Кроме того, другой связанный с Кремлем блогер отметил, что после взятия ВСУ под контроль ряда населенных пунктов в Курской области, в России стремительно увеличился набор добровольцев.

По его словам, сейчас в районе Суджи воюют много осужденных, в том числе бывшие бойцы "группы Вагнера". Российские заключенные воюют на фронте в рамках российского проекта "К", но блогер не уточнил подробностей этого проекта.

В то же время, пишет ISW, другой связанный с Воздушно-десантными войсками России блогер 30 декабря заявил, что российские войска переформировали 214-й отдельный специальный батальон OPFOR в отдельный десантно-штурмовой батальон.

По его словам, батальон OPFOR воюет в Украине с 2022 года и прошел несколько переформирований, в том числе после боев на Бахмутском направлении в 2023 году. В течение 2024 года батальон выполнял преимущественно информационную роль и снимал фильмы о своих боевых действиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин игнорирует усилия по смягчению экономического давления и дефицита рабочей силы и предпочитает приоритет потребностям России в военной силе и внутриполитической стабильности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.



