Армия РФ рвется к "границе": где продвигается враг

Российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает в Донецкой области. Фото из открытых источников

"Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ.

Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.

"Последние дни оккупанты активно давят на этом участке. Россияне применяли ББМ "Тайфун", БМП, танки, также были "буханки", мотоциклы и подобный мусор. Враг вытащил бронетехнику, которая уже давно не была видна в этих краях, что свидетельствует о том, что ресурсы у них есть, но ограничены", — сообщил военный "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которое в этом году будут праздновать 20 апреля. Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ. Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что следующие несколько дней и недель покажут, заинтересован ли российский диктатор Владимир Путин в мире в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Впереди еще долгий путь. Опять же одним звонком здесь не обойтись, одной встречей здесь не обойтись. Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Увидим, что будет дальше. Надеюсь, что что-то хорошее", — добавил он.



