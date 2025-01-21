Российские захватчики 20 января пытались продвинуться на Лиманском направлении, однако были ликвидированы Силами обороны Украины, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Лиманском направлении противник в составе или диверсионно-разведывательных групп, или мелких штурмовых групп "залетали" в населенный пункт Колодцы", — сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, в населенном пункте продолжались локальные бои, в ходе которых украинские бойцы уничтожили врага.

"Но есть факт, что россияне долезли даже сюда", — констатировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, в огромной степени зависящей от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат ", — подчеркнула Джоанна Хоса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.

